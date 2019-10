The examples populate this alert with dummy content

COPA FEDERACIÓN El Alcoyano eliminado en los despachos La Juez Única de Competición le da la razón al Castellón lunes, 14 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información El Alcoyano se defiende de la reclamación presentada por el Castellón La Juez Única de Competición le da la razón al Castellón por la impugnación por alineación indebida del Alcoyano. La resolución de la Juez, dice que: " 1º) Declarar resuelta la eliminatoria de que se trata a favor del CD Castellón SAD. 2º) Imponer al club infractor, CD Alcoyano SAD, una multa en cuantía de mil un euros (1.001 €). 3º) Computar el encuentro en cuestión para el cumplimiento de la sanción en su día impuesta al jugador D. Juan Manuel Acevedo Marín, que intervino indebidamente. Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que se reciba la notificación" Por lo que el Alcoyano pierde en los despachos lo que ganó en el campo ante un gran rival. Ahora los de Vicente Parras se centrarán en la liga, donde ya le sacan ocho puntos al segundo clasificado y han ganado los ocho partidos disputados.