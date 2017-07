The examples populate this alert with dummy content

PRETEMPORADA El Alcoyano empata en Ibi El conjunto de Toni Aparicio ha saldado el primer partido de pretemporada con empate a 1 frente el Rayo Ibense lunes, 24 de julio de 2017 El Club Deportivo Alcoyano afrontó el pasado sábado 22 de julio el primer partido de pretemporada. Los de Toni Aparicio empataron 1-1 frente el Rayo Ibense, conjunto de Tercera División, en el encuentro disputado en el Mariel Vilaplana de Ibi. Ribelles adelantó a los blanquiazules alrededor del minuto 33 de la primera parte tras un córner sacado por Roberto Alarcón, que alargó David Torres al segundo palo y que el jugador valenciano, autor del gol, metió con la zurda. Javi Navarro, jugador del Rayo Ibense, puso el empate en el marcador rozando el descanso. Con el 1-1 se marcharon ambos conjuntos a los vestuarios y también al final del partido. El míster, Toni Aparicio, aprovechó este encuentro para que más de 20 jugadores saltasen al terreno de juego disputando los primeros minutos de esta nueva campaña. El Deportivo Alcoyano subsana así el primer choque de la pretemporada, haciéndolo con el empate sobre césped artificial, teniendo una primera toma de contacto con este tipo de superficie a la que se enfrentarán en varias ocasiones durante la temporada. Los blanquiazules conocerán durante la semana el calendario de la campaña 2017-2018 y también afrontarán dos nuevos partidos, el viernes 28 ante el Contestano en el Camp Municipal La Via de Cocentaina y el sábado 29 frente el Getafe en el Oliva Nova Golf.