CAFÉ DEL ALCOYANO “El Alcoyano es capaz de todo” Juan Serrano, presidente del CD Alcoyano, ha visitado el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café – Este viernes los blanquiazules reciben al Atlético Saguntino, podrán seguir el partido en el 1485OM o en esta misma página web miércoles, 12 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/04/2017) A falta de cinco partidos para el final de la temporada regular el Club Deportivo Alcoyano ocupa el segundo puesto en la tabla del Grupo III de la Segunda B. “Estamos a 12 de abril y quién nos iba a decir a nosotros en agosto que íbamos a ser segundos”, ha destacado el presidente del club blanquiazul, Juan Serrano, en el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café. Con el play off prácticamente garantizado, el primer puesto parece que se ha esfumado con los siete puntos de diferencia que tiene el líder, el Barça B, frente el conjunto de Toni Seligrat. El presidente del club ha resaltado la entidad del filial blaugrana para ocupar el liderato, a pesar de ello, también señala que “el Alcoyano es capaz de todo, a la historia me remito, fuimos capaces hace algunas temporadas con David Porras cuando quedamos terceros, por qué no esta temporada. El sentir de todos los aficionados es lo orgullosos que estamos de este equipo, cómo están jugando, la temporada que están haciendo”. El Deportivo Alcoyano recibe al Atlético Saguntino el viernes 14 de abril a las 17.30 horas en El Collao, horario que coincide con las finales del Trofeo Filaes ya que la de baloncesto se disputa a las 18.15h y la de fútbol sala a las 19.30h. Serrano ha explicado que el horario se debe a que al pasarlo a viernes “la última palabra es del Saguntino. Podía ser viernes por la mañana o viernes por la tarde, y ellos por la mañana no quisieron. Por la tarde coincidía con las finales del Trofeo Filaes y a las 20h hay una procesión de Semana Santa, era complicado. Pero ante todo prevalece el bienestar de los jugadores y podíamos darles sábado, domingo, lunes y martes de descanso si se jugaba el viernes de cara a jugar el play off que va a ser muy duro”. El rival del viernes, el Atlético Saguntino, es décimo en la tabla y en sus filas están los exalcoyanistas Javi Rubio y Óscar López. Esta semana tiene la baja por sanción de su centrocampista David Fos y por parte del Alcoyano, Mariano Sanz también está sancionado. Además, por el momento, Mario Arques y Mario Fuentes continúan en la enfermería. En el partido de ida, el conjunto de Sagunto, proclamado recientemente como campeón de la Copa Federación tras ganarle al Fuenlabrada, ganó a los blanquiazules por 1-0. La pasada jornada empató a 1 ante el Villarreal B. El encuentro lo podrán seguir en directo desde las 17.15h en el 1485OM o a través de esta página web.