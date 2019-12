The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "El Alcoyano es parte de todos" Como cada año alcalde y el presidente del Alcoyano toman este tradicional café del alcoyano para "cantar" villancicos. Desde Premium Sport Café jueves, 19 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/12/2019) Toni Francés, Juan Serrano, Miguel Juan Reig, Juan Jordá y Héctor Rúa, han sido los invitados hoy en Ser Deportivos para tomar "el café del Alcoyano". El jueves más cercano a Nochebuena, reunimos a los mandatarios del Alcoyano y del Ayuntamiento para intentar "cantar" villancicos. Cantar, lo que se dice cantar, no sale muy bien, pero por lo menos pasamos un rato de radio interesante y divertido para que ambas entidades feliciten la Navidad a los oyentes.