The examples populate this alert with dummy content

COPA DEL REY El Alcoyano, exento de la primera ronda Los de Toni Aparicio jugarán la segunda eliminatoria de Copa del Rey, a partido único, el 6 de septiembre - Los blanquiazules han cosechado una victoria ante el Contestano y un empate frente el Getafe viernes, 28 de julio de 2017 El Club Deportivo Alcoyano ha quedado, al igual que el año pasado, exento de jugar la primera eliminatoria de Copa del Rey que tendrá lugar el 30 de agosto y que enfrentará a 36 equipos entre sí, en 18 partidos, quedando fuera de la disputa siete equipos entre los que se encuentra el dirigido por Toni Aparicio. La Real Federación Española de Fútbol ha realizado el sorteo la mañana del viernes 28 de julio. El Alcoyano jugará el 6 de septiembre como visitante a partido único frente el equipo que resulte ganador del enfrentamiento Olímpic de Xàtiva-Olot. PRETEMPORADA El Deportivo Alcoyano sigue rodando el balón para prepararse de cara a la temporada que les espera y que arranca el fin de semana del 19-20 de agosto a domicilio ante el Llagostera. Los blanquiazules han jugado dos nuevos partidos de pretemporada. Ante el Contestano el jueves, en el Camp de la Via. Los de Aparicio ganaron 0-1 con gol de David Torres en el minuto 26 de partido. El delantero blanquiazul remató de cabeza un centro de Rober Alarcón. El viernes, el Deportivo jugó en Oliva frente el Getafe. El equipo madrileño se adelantó en el marcador en el minuto 55 poniendo el 1-0 inicial, en el 61 el delantero blanquiazul David Torres empató el encuentro acabando en empate el tercer partido del alcoyano de pretemporada. Torres lleva dos goles en su cuenta particular y el fichaje Ribelles, uno, gol que anotó ante el Rayo Ibense. El próximo rival amistoso de pretemporada del Alcoyano es el miércoles 2 de agosto ante el Lorca, será el estreno de El Collao aunque la presentación oficial del equipo será el sábado 5 de agosto frente el Real Murcia en el XXXIX Trofeo Ciutat d'Alcoi. Por otra parte, El Collao acoge el domingo 30 de julio un partido de primera división. Levante UD y Villarreal C.F se enfrentarán en el feudo blanquiazul a las 19 horas. Los abonados del Alcoyano esta temporada 2017-2018 podrán entrar gratis y para los no socios las entradas oscilan entre los 10 euros en tribuna y lateral y 5 euros en el resto de zonas del campo.