FÚTBOL El Alcoyano femenino se fortalece en Kiko Training Las jugadoras se entrenan en las instalaciones del gimnasio de Kiko González para empezar a prepararse de cara a la próxima temporada martes, 26 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano femenino Comesco ha estado en las instalaciones de Kiko Training para empezar ya la próxima temporada. Kiko González será el preparador físico de las jugadoras entrenadas por Quico Aguilar. Tras debutar esta temporada jugando en el campo del Collao para la próxima liga quieren aumentar sus prestaciones deportivas y poder ser más competitivas. Han estado presentes también los patrocinadores del equipo, los hermanos Yepes, Paqui y Cristóbal, gerentes de Comesco.