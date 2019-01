The examples populate this alert with dummy content

INCORPORACIÓN El Alcoyano ficha al delantero Antonio Pino Ha militado anteriormente en equipos como el Espanyol B, Guijuelo o La Hoya sábado, 12 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El delantero Antonio Pino ya es jugador del Alcoyano tras romperse la negociación con el Mirandés en el último momento El Alcoyano ya tiene al delantero que buscaba. El cordobés Antonio Pino ha sido el elegido. En principio Pino, estaba destinado al Mirandés y allí todo estaba preparado para firmar, pero la negociación se rompió de forma inesperada y a última hora, con el jugador ya en Miranda del Duero. El Alcoyano pescó en rio revuelto a un jugador contrastado en la categoría y que sin duda va a aportar goles al equipo, que es de lo que carece. Espanyol B, Guijuelo, La Hoya.. son varios de los equipos en los que ha militado. Tiene 31 años y llega al Alcoyano con la intención de seguir marcando goles. El sábado entrenará con el equipo y el próximo domingo debutará ante el Atl. Baleares.