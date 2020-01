The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El Alcoyano ficha al meta Maxi Estuvo hace dos temporadas en el Alcoyano en el Juvenil de Nacional - Llegó a hacer la pretemporada con el primer equipo pero acabó fichando por el Novelda de donde procede lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano ha incorporado a Maximiliano Jorge Soler, 'Maxi'. Se trata de un portero nacido en 1999 que procede del Novelda. Pasó por la cantera del Alcoyano, en concreto por el Juvenil de Nacional, y llegó a hacer la pretemporada con el primer equipo. Finalmente fichó por el Novelda donde la pasada campaña llegó a jugar 30 partidos con los de la Magdalena en Tercera División. Esta campaña había perdido la titularidad y ha aceptado la oferta para volver al Collao. Los blanquiazules necesitaban un segundo portero dado que Natxo Faus se marcha a estudiar a Estados Unidos y la recuperación de Palopa no tiene plazos determinados. Aún quedan unos días para cerrarse el mercado de invierno y se sigue buscando un delantero centro sub-23 que pueda dar el relevo a Pau Franch que no tiene un recambio natural.