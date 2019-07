The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano ficha a Jony Ñiguez El mayor del clan Boria llega al equipo blanquiazul en calidad de cedido por el Elche CF, con quien tiene contrato hasta 2021 jueves, 25 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Club Deportivo Alcoyano hizo oficial el miércoles 24 de julio por la tarde la incorporación del centrocampista ilicitano, Jony Ñiguez, quien ya militó en el club blanquiazul durante la temporada 2016-2017. Dejó un gran sabor de boca y llegó disputar una ronda de Play off de ascenso a 2ª División de la Liga de fútbol español. El alta de este futbolista va a suponer la marcha de algún jugador mayor de 23 años. De Lerma es uno de los futbolistas que tiene más posibilidades de salir, pues juega de centrocampista, una posición en la que el CD Alcoyano ya cuenta con muchos jugadores.