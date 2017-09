The examples populate this alert with dummy content

DESTITUCIÓN El Alcoyano fulmina a Toni Aparicio El club toma la decisión tras los malos resultados martes, 19 de septiembre de 2017 A la espera de tener más noticias, sólo podemos contar la destitución del ya ex entrenador del Alcoyano Tonio Aparicio. Con este comunicado lo anuncia el CD Alcoyano. "Toni Aparicio ha dejado de ser entrenador del CD Alcoyano esta mañana. Las partes han llegado a un acuerdo para rescindir el compromiso contractual que le vinculaba hasta junio de 2018. Tampoco seguirá Raúl Fabra, ayudante del preparador de Enguera. Desde la entidad agradecemos la profesionalidad y el trabajo realizado por Aparicio, deseándole la mejor de las suertes en su carrera profesional".