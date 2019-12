The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 4-0 UD ALZIRA El Alcoyano hace disfrutar a El Collao. El Alcoyano golea al cuarto clasificado en una brillante segunda parte- Alcoyano 4-0 Alzira –Marcaron Acevedo, Navarro, Jony y Moltó. domingo, 15 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alzira plantó cara al Alcoyano desde el primer minuto del partido aunque no creó grandes ocasiones de gol. La primera ocasión de los locales llegó de mano de Acevedo en un tiro de libre directo pero que el defensor mandó a córner. En el minuto 35 llegó una de las ocasiones más claras del partido, Jony disparo desde fuera del área que se marchó arriba de la portería. Cuatro minutos más tarde Juli disparó desde casi el medio campo y el balón dio en el larguero. En la segunda mitad, el alcoyano puso una marcha más al partido. En el minuto 48 Acevedo tuvo la primera ocasión de la segunda parte en un disparo de falta directa. En el minuto 52 llegó el primer gol del partido para los locales, Navarro remató el balón tras un centro de Juli. Al minuto siguiente, el Alzira pilló desprevenido al Alcoyano y provocó un penalti que lanzaron fuera. Y cuatro minutos después Acevedo marcó un golazo de tacón tras un centro de Fran Machado. En el minuto 65 Oscar Díaz tuvo el gol tras un gran disparo pero el balón se fue fuera por poco. Oscar Díaz de nuevo, tuvo otra ocasión que esta vez paró el portero del equipo valenciano. En el minuto 72 el Alcoyano marcó el tercero, a balón parado, esta vez Jony remató el saque de esquina. Tras el tercer gol, Vicente Parras hizo el primer cambio entró Jorge Moltó por Oscar Díaz. En el minuto 82 Parras hizo el segundo cambio: entró Antón, que debutaba con el primer equipo, por Juli y dos minutos después hacía el tercero, entraba Josué por F.Machado. En el descuento el Alcoyano marcó el cuarto, en una jugada por banda de Antón que remató Moltó. Goleada al cuarto clasificado para dar un paso de gigantes en la clasificación. Próximo partido el domingo a las 11:00 contra el Elche “B”.