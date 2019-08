The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano inicia la Liga como visitante frente al Beniganim La Federación de Fútbol ha hecho oficial este jueves 1 de agosto, el calendario de Tercera División Grupo VI para la temporada 2019-2020 viernes, 02 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano debutará en la Tercera División Grupo VI de la Liga de fútbol en casa de un recién ascendido, el UD Beniganim y en la segunda jornada se enfrentará a otro recién ascendido, el Recambios Colón. Son los primeros encuentros que figuran en el calendario que la Federación de fútbol de la Comunidad Valenciana hizo oficial ayer jueves 1 de agosto, para la temporada 2019-2020. El equipo blanquiazul se enfrentará a sus posibles rivales por el ascenso bastante pronto. En la jornada 3 y en la 22 se enfrentará al Atlético Saguntino primero en El Collao y después como visitante en Sagunto. El Atzeneta UE, de David Albelda, serás otro de los rivales para luchar por el ascenso y los enfrentamientos serán en la jornada 4 y en la jornada 4 y en la jornada 23 primero la ida como visitantes y la vuelta en el estadio alcoyanista. El equipo entrenado por Vientre Parras acabará la liga regular en casa ante el Inter City San Joan, un partido en el que probablemente se decida el liderato de la categoría. Sera el fin de semana del 16 y 17 de mayo. Una vez finalizada la Liga, empezarán los partidos de Play off que empezara el fin de semana del 24 y 25 de mayo y finalizarán el 27 y 28 de junio.