ESQUÍ ALPINO El alcoyano Jordi Cascant, campeón de la Copa CV El esquiador de tan sólo 19 años de edad ha logrado alzarse con el triunfo en la Copa Comunidad Valenciana de Esquí Alpino en la Categoría Absoluto jueves, 06 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (06/04/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (06/04/2017) El pasado fin de semana, el esquiador alcoyano, Jordi Cascant, se proclamó campeón autonómico tras lograr el primer puesto en las pistas de Valdelinares en la final de la Copa Comunidad Valenciana 2017 de Esquí Alpino en la Categoría Absoluto. El joven esquiador de Alcoy se enfrentó a los mejores esquiadores y esquiadoras de toda la Comunidad Valenciana en diferentes categorías. La prueba, consistente en la Combinada Alpina formada por dos mangas por modalidad, es decir, dos de Eslalon y dos de Eslalon Gigante. Tras disputar las cuatro mangas y sumar los puntos de las tres mejores, Cascant se proclamó campeón en la Categoría Absoluto. El alcoyano combina el esquí con los estudios ya que está cursando en la Universidad Politécnica de Valencia la carrera de Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales. Cascant aprovecha los fines de semana para entrenar en las pistas de Valdelinares donde también ejerce de monitor de esquí alpino.