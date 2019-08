The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El Alcoyano juega en Torrellano con Raúl González ya en sus filas El jugador murero ya se ha puesto la camiseta blanquiazul como adelantó Radio Alcoy – En el partido de esta tarde, cuarto de pretemporada, debutarán Rubén Garcés y Moltó viernes, 09 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Raúl González ya es de nuevo jugador del CD Alcoyano como adelantó Radio Alcoy. El central murero, tras pasar por algunas de las canteras más importantes del país, regresa al club en el que se formó. Todavía no ha entrenado con Vicente Parras por lo que será muy difícil que debute hoy en el partido que disputarán los blanquiazules en Torrellano a partir de las 20 horas. Quien sí puede debutar es una de las últimas incorporaciones, Rubén Garcés y Moltó quien ya ha superado sus molestias. Como se puede ver ya la primera equipación vuelve a tener las barras azules y blancas a cargo de la marca deportiva Hummel que sustituye a Kelme.