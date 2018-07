The examples populate this alert with dummy content

NO LA JUGABA DESDE 2014 El Alcoyano jugará la Copa Federación La competición comenzará en noviembre, el ganador se llevará 90.000 euros y la competición servirá para que puedan tener minutos todos los jugadores martes, 10 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano confirma que disputará este año la Copa Federación. Sin Copa del Rey el club y su afición se tendrá que conformar con la segunda opción que no deja de tener su atractivo. En la campaña de abonos ya quedó patente la disputa de este torneo ya que para los abonados será gratuita todas las rondas que se disputen. La competición comenzará en noviembre y se espera que termine en abril. Las primeras rondas son de carácter territorial y autonómico y entran equipos de Segunda División B y Tercera. El Alcoyano disputó ´la última vez la Copa Federación en el año 2014 en la que eliminó a La Hoya de Lorca, en el partido de ida en el Artés Carrasco el Alcoyano perdió 1-0 y en El Collao el Alcoyano goleó al conjunto murciano por 5-1. En los octavos de final el Alcoyano cayó ante un Tercera División como era en aquel momento el Novelda. Dos vertientes hacen que los clubes participen en esta competición, la primera el económica, el ganador del torneo recibe 90.000 euros y el segundo clasificado 30.000. La segunda es la deportiva, ya que permite dar minutos a jugadores menos habituales.