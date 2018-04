El Alcoyano jugará sin red ante el colista

Una vez más el Alcoyano fue superior, dispuso de las mejores ocasiones para marcar y otra vez el equipo da gracias por el punto conseguido en Badalona de no ser por dos intervenciones de Bañuz y una ocasión que Barreda saca bajo palos. El fútbol no entiende de justicia y el Alcoyano a pesar de ser mejor que los rivales, no gana. Se esfumó la red, el colchón que tenía con los equipos de la zona de descenso directo, porque ellos no fallan. Los equipos que quieren salvarse están luchado a muerte, y de momento consiguen apretar la zona caliente, salvo el Aragón, virtualmente, descendido ( sólo virtualmente) el resto no se rinde y como el Alcoyano no empiece a sumar de tres en tres, se puede meter en un verdadero lío.

El sábado a las 18.00 horas jugará ante el colista, un Deportivo Aragón que juega sin presión, e igual pierde esta semana en casa, como le mete 0-5 al Ontinyent hace quince días. El partido se disputará el sábado para evitar que coincida con la Gloria Infantil y además está previsto que Juanjo Valls, Sant Jordiet 2018 haga el saque de honor y además de los cargo festeros estén en el palco de El Collao. Todo para que acuda el el mayor número de público en otra final para los de Barrera donde ya no importa la forma, si no el resultado para ganar un partido que es sin duda el más importe de la temporada, porque el equipo ya ha lapidado todo el margen de error que tenía.