PREMIER LEAGUE El alcoyano Marcos Abad ficha por el Middlesbrough El entrenador de porteros, tras siete temporadas en el Elche, se marcha a la Premier League, al conjunto dirigido por Aitor Karanka – Ya se encuentra con su nuevo equipo en Inglaterra martes, 07 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/02/2017) El alcoyano Marcos Abad, entrenador de porteros, tras siete años en el Elche ha fichado por el Boro de Karanka, equipo de la Premier League en el que militan actualmente Víctor Valdés y Álvaro Negredo. Abad ha sido uno de los protagonistas de Ser Deportivos, programa donde hemos podido hablar con él y ha asegurado que “es una oportunidad que se ha presentado con mucha inmediatez pero con mucha ilusión”, además ha añadido que “ha llegado la oportunidad de marchar a un equipo con mayores posibilidades, una liga superior, y sobre todo un aprendizaje increíble y no podíamos desaprovechar esta ocasión”. Abad se refiere al Elche con palabras repletas de cariño. “He vivido lo máximo en la élite con el Elche. La afición y la ciudad me acogieron con mucho cariño y siempre han respetado mi trabajo”, pero ya mira al futuro con ilusión, “todo lo que venga seguro que es para sumar y acumular nuevos retos y objetivos bonitos”. A Alcoy también lo tiene en el recuerdo, “Alcoy lo tendré siempre en el corazón porque es el lugar donde di el salto para poder entrenar a los porteros”. Tras casi 300 partidos con el equipo franjiverde escribió una carta de despedida: “Hoy es un día muy difícil para mí. He recibido una oferta para incorporarme de manera inmediata al Middlesbrough de la Premier League. Los momentos no los elige uno, pero se trata de una oportunidad profesional muy importante. Después de siete temporadas y casi 300 partidos solo tengo palabras de agradecimiento al Elche C.F., a la ciudad y a todos los aficionados que han mostrado mucho respeto y consideración. Cuando uno echa la vista atrás se siente en la obligación de agradecer a todos los entrenadores y cuerpos técnicos la confianza año tras año. Me han ayudado a crecer en lo profesional y en lo personal. Pero además, he formado una familia con todos los componentes, utilleros, cuerpo médico, jugadores, trabajadores del club… Y qué decir de mis porteros; sin ellos, el camino no hubiera sido el mismo ni tan apasionante y enriquecedor. Para mí, Elche es mucho más que el club que me dio la oportunidad de estar en la élite del fútbol. El Elche siempre estará en mi corazón y también todas las personas que habéis formado parte en estos años atrás. Siempre seré un franjiverde más. Y tampoco dejaré de ser nunca un ilicitano más. Encontré aquí a mi mujer y ella hará que esté ligado a la ciudad para siempre.”