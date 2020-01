The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 2-2 CF INTERCITY El Alcoyano mereció mucho más El Alcoyano empata y mantiene la distancia con el segundo clasificado- Alcoyano 2-2 Intercity –marcaron Jony y Raúl para los locales y Jordán y José García para los de San Juan sábado, 04 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano comenzó el partido dominando y monopolizando todas las ocasiones de ataque aunque sin grandes ocasiones. En el minuto 29 el árbitro pitó penalti a favor de los blanquiazules, Fomeyem cometía penalti sobre Acevedo y Jony lo transformaba en el primer gol para los locales. Diez minutos más tarde el Intercity empataba el partido tras una jugada con varios rechaces por medio de Jordán. En el descuento de la primera parte José García adelantaba al Intercity en el luminoso tras un saque de esquina. En la segunda mitad el alcoyano demostró porque es líder, ataque tras ataque los locales intentaron por todos los medios empata el partido. En el minuto 47 Juli mandó el balón arriba de la portería. En el minuto 59 Vicente Parras hacía el primer cambio: entraba Pau Franch por Acevedo. En el minuto 65 casi empata el partido Pau Franch que no llegó a rematar el centro de Ruba. Dos minutos más tarde, el alcoyano hacía el segundo cambio entraba Pablo Carbonell por Rubén Garcés. En el minuto 73 el Alcoyano empataba el partido tras un córner rematado por Raúl González. Devesa y Jony vieron la quinta amarilla y no jugarán la semana que viene contra el Benigànim. En el minuto 86 el Alcoyano hacía el tercer y último cambio entraba Fran Machado por Oscar Díaz, que se fue lesionado tras dislocarse el hombro. Buen empate cosechado ante el segundo clasificado para finalizar la primera vuelta invicto. Próximo partido el Domingo a las 12:00 contra el Benigànim.