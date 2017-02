The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “El Alcoyano para mí es mi casa” Álvaro García ha sido el invitado del Café del Alcoyano desde Premium Sport Café – El jugador ha hablado sobre su segunda etapa como blanquiazul y ha recordado el ascenso que vivió con el Deportivo en el año 2011 jueves, 09 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/02/2017) Vive su segunda etapa como blanquiazul y espera “soñar” a final de temporada. Marcó uno de los goles del play off de ascenso a Segunda A, concretamente en casa del Eibar que supuso el empate a domicilio y el pase a la final que se jugó contra el Lugo, es Álvaro García, jugador muy querido por la afición que asegura estar “disfrutando más si cabe ahora que en mi primera etapa”. A pesar de ello, asegura que esa etapa fueron los “mejores años futbolísticos de mi carrera, tuve la suerte de ascender viniendo de Tercera división”. Y sí, Álvaro, fichó con el Alcoyano procedente de un equipo de Tercera división y además realizó una muy buena temporada. Tras lograr el ascenso y descender el mismo año, Álvaro se marchó a Grecia, al Asteras Tripolis. Después de algunos meses en una nueva liga, volvió a España y unos años después vuelve a vestir la elástica blanquiazul. Su retorno estuvo acompañado del de otros jugadores que ya conocía como Manuel Gato, compañero de batallas fuera y dentro del campo y también del delantero David Torres. Ellos tres junto a Antonio Navarro y a Ángel López forman el “comando”, como ellos mismos se denominan y es que los cinco comparten coche para venir a los entrenamientos cada día. García ha vivido cuatro ascensos en su carrera, algo que no todo los futbolistas pueden decir. El interior asegura que ve “muchas similitudes en el equipo de este año con el que había el año del ascenso. Sensaciones que me han pasado en otros equipos a la hora de ascender como tener un muy buen vestuario, ser una familia dentro es muy importante a la hora de conseguir grandes cosas y gente que sólo quiere crecer en el ámbito futbolístico”. En cuanto a su vuelta al vestuario blanquiazul, dice que cuando recibió la llamada fue la primera opción que barajó y es que afirma que “el Alcoyano para mí es mi casa”. Álvaro espera vivir un quinto ascenso en su carrera. “Esa hambre para ascender y mejorar cada día es lo que nos va a llevar a final de año a jugar el play off y si todo va bien, soñar”, concluye el jugador alicantino.