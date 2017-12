The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El Alcoyano está muy vivo El club presenta el libro “1928-2018 La moral de una afición”, cuenta la historia del Alcoyano en su 90 aniversario – Ser Deportivos desde el Teatro Calderón, lugar de la presentación martes, 05 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/12/2017) Radio Alcoy siempre apuesta por el Alcoyano, y no podría faltar a una cita histórica. El Club ha presentado el libro “1928-2018 La moral de una afición”. El libro relata la historia del club en su 90 aniversario y se nutre de muchas fotografías de todas las épocas. Un trabajo colectivo en el que han colaborado muy de cerca nuestra directora de Carrusel, Sheila García y Chus Fernández, un aficionado que tiene un auténtico tesoro del Alcoyano con una gran hemeroteca. En el programa han estado Sheila García, Juan Serrano, Enrique Llorens, Gabriel Ramírez, y Cristobal y Paqui, de COMESCO, uno de los colaboradores del Alcoyano y patrocinador del programa de hoy. Se ha hablado de la elaboración del libro y de lo costoso que ha sido encontrar todos los documentos. Pero “ha sido un gran trabajo de todos y estamos muy satisfecho con el resultado”, afirmó Juan Serrano, presidente del Alcoyano. José Bordalás, Quique Hernández , jugadores de todas la épocas, han confirmado su asistencia esta tarde a la presentación del libro. Será a las 20.00 horas en el Teatro Calderón. El público en general tendrá que esperar a última hora para completar el aforo. Los socios están todos invitados, pero necesitan su correspondiente invitación, ya que los asientos son numerados.