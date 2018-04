The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “El Alcoyano no puede bajar” El delegado del Deportivo, Vicente Soler, ha tomado “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café. Con él hemos repasado su anterior etapa, la que pasó con el Eldense y la actualidad del Alcoyano jueves, 05 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/04/2018) El delegado del Alcoyano, Vicente Soler, ha pasado por Ser Deportivos para tomar el habitual “café del Alcoyano”. Con él hemos hablado de su anterior etapa en el Deportivo, la que pasó con el Eldense y la actualidad del Alcoyano. Con la colaboración de Héctor Rúa desde Premium Sport Café. No te pierdas todo lo que el delegado Vicente Soler ha contado.