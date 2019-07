The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano no pujará por la plaza del Reus El club blanquiazul decide no presentarse, ante las pocas posibilidades que tiene de conseguir la plaza vacante en Segunda División B viernes, 26 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El equipo entrenado por Vicente Parras ha dicho que no pujará por la plaza que deja libre el Reus Deportiu. Consideran que los méritos deportivos del CD Alcoyano no serían suficientes para lograr la permanencia en Segunda División B. Dentro de los clubes que podrían acceder a la plaza del Reus, el club blanquiazul se encuentra en el último grupo, según la evaluación de méritos y que figura en los estatutos de la Federación Española de Fútbol. Los clubes interesados tienen de plazo hasta hoy, viernes 26 de julio, para depositar los 452.022 euros en la federación para poder optar a la plaza del Reus. Este viernes el organismo decidirá el equipo que jugará en la división de bronce del futbol español, aunque va ser el próximo lunes 29 de julio cuando la federación haga oficial el nombre del club que ocupe la plaza que deja vacante el Reus Deportiu. El Zamora CF, el Andorra, del futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué y el Intercity San Joan ya han depositado el dinero en las arcas de la Federación española. De estos, el equipo zamorano es quien más méritos deportivos acumula al haber quedado primero en la clasificación del grupo VIII de la Tercera División la temporada pasada, mientras que el Andorra parte con una ligera ventaja al estar en el mismo grupo territorial que el Reus.