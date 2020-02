The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - VILAMARXANT El Alcoyano no quiere sorpresas ante un rival muy goleador El Vilamarxant jugará por primera vez en El Collao – El choque será el domingo a las 17 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 14 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/02/2020) El Alcoyano no se fía de un rival que marca muchos goles en la liga a pesar de que también recibe muchos. El Vilamarxant es el cuarto equipo que más goles marca por detrás del Alcoyano, Intercity y Villarreal C, el equipo que más goles marca. Pero después del colista Beniganim, es el conjunto que más goles recibe. En las filas valencianas, hay tres conocidos de la afición blanquiazul, Saugar, Córcoles y un hombre muy querido como Adrià Granell, que volverá a jugar en El Collao. Por parte del Deportivo, Vicente Parras afronta de una forma muy seria el encuentro, ya que en El Collao no quiere sorpresas y porque “hay que devolverle a la afición todo el apoyo que nos está dando esta temporada, es impresionante”, decía. Para este encuentro, está la duda de Navarro y las bajas de Juli, Pablo Carbonell, Palopa y Chato. El resto de la plantilla , disponible para el encuentro del domingo y que pretende mantener o aumentar la diferencia con sus perseguidores y sobre todo seguir acercándose al objetivo, además de alargar el record de partidos invicto. El árbitro del partido será José Manuel López Rodríguez , que por primera vez dirigirá al Alcoyano. El encuentro será el domingo a las 17 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de OM, App Ser o en esta misma web desde las 16.45 horas.