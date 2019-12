The examples populate this alert with dummy content

SILLA - ALCOYANO El Alcoyano no se fía de un rival con aires nuevos El Silla estrena entrenador, Santi García - El partido será el domingo a las 20.15 horas en la localidad valenciana y lo podrá seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web martes, 10 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los malos resultados del Silla han propiciado la destitución de su entrenador. El miércoles a las 20.15 horas el Alcoyano jugará ante el nuevo Silla Santi García. El técnico sabe que no tiene una papeleta fácil en su estreno, pero también sabe que puede ser el primero el ganar al líder de la categoría y de esta forma comenzar su etapa en el conjunto valenciano por todo lo alto. Para este encuentro el Alcoyano de Vicente Parras no podrá contar con los lesionados Pau y Garcés y el sancionado Raúl González, el resto de la plantilla, incluido un juvenil, viajará a Silla para afrontar el partido, una vez allí hará los descartes oportunos. Dos partidos en menos de una semana, por lo que se intuye algún cambio bien en este partido o en el del domingo ante el Alzira. Para el Alcoyano se trata de un partido importante porque la derrota del Intercity hace que en caso de victoria deje un atrás a sus perseguidores y por otra parte sobrepasar los 40 puntos que acercarían y mucho al Deportivo a la zona de play off. Un encuentro que será dirigido por el colegiado Nicolás Garcelán Docio. El partido será el miércoles día 11 de diciembre a las 20.15 horas y lo podrá seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM, App Cadena Ser o en esta misma página web desde las 20 horas.