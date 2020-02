The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El Alcoyano no se relaja Desde el hotel Sercotel Ciutat d´Alcoi realizamos el programa con el sanedrín habitual y además hacemos en directo el sorteo que Radio Alcoy y Sercotel pusieron en marcha la semana pasada para San Valentín lunes, 10 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/02/2020) La trayectoria del Alcoyano es intachable esta temporada y semana a semana sigue haciendo história. Desde el hotel Sercotel Ciutat d´Alcoi realizamos el programa con el sanedrín habitual y además hacemos en directo el sorteo que Radio Alcoy y Sercotel pusieron en marcha la semana pasada para San Valentín. Hablamos con nuestro colaboradores Rafa Carbonell y Paco Agulló de la temporada, de la última victoria y de lo que le queda al equipo por delante. Además de escuchar el sorteo en directo, pueden verlo en nuestra página de facebook: https://www.facebook.com/radioalcoy