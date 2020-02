The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 2-0 UE ATZENETA El Alcoyano pasa por encima del Atzeneta Importante victoria ante un buen rival que venía de conseguir 6 victorias consecutivas – El Alcoyano 2-Atzeneta 0, se ha logrado con los dos goles obtenidos por Pau Franch domingo, 02 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano fue superior durante casi todo el partido a un Atzeneta que no tuvo ninguna oportunidad en ningún momento del partido. En el minuto 9 de partido los blanquiazules tuvieron su primera oportunidad, en un saque de esquina sacado por Acevedo que Pau Franch remató fuera. En el minuto 14 el Alcoyano se adelantaba en el marcador por medio de Pau Franch, que esta vez no perdonó, tras otro córner sacado por Acevedo. A partir de ahí se vio a un Alcoyano muy seguro tanto en defensa como en ataque, creando grandes ocasiones por banda, especialmente por la banda derecha con un Ruba que parece haber recuperado su mejor versión. El segundo tiempo inició como acabó el primero, con el Alcoyano buscando el gol de la tranquilidad. En el minuto 52 llegó el segundo para los de Vicente Parras, otra vez Pau Franch y otra vez a balón parado. El Alcoyano hacía el primer cambio entraba Oscar Díaz por Fran Machado, ambos volvían hoy de lesión. En el minuto 75 el Alcoyano tuvo otra oportunidad para hacer el tercero tras una jugada combinativa entre Pau Franch y Oscar Díaz que se fue a córner. En el minuto 78 Vicente Parras hacía el segundo cambio entraba Moltó por Pau Franch, que salió ovacionado tras sus dos goles y en el 85 hizo el tercer cambio entró Migue por Acevedo. Importante victoria para sumar distancias y asegurar de manera virtual los play-offs de ascenso. Próximo partido a las 11:30 ante el Roda como visitantes.