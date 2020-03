The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 2-NOVELDA CF 2 El Alcoyano perdona y el Novelda lo aprovecha Los blanquiazules desaprovechan una renta de dos goles y el segundo clasificado, que pasa a ser el Alzira, está al acecho aunque a 14 puntos – En el Alcoyano 2-Novelda 2, marcaron Oscar Díaz y Acevedo para los blanquiazules y Devesa, en propia puerta, y Gato para el equipo visitante domingo, 01 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano empezó desde el minuto uno con ganas y con intensidad para conseguir los tres puntos. El primer aviso fue de Ruba en un disparo que se fue fuera por poco tras una jugada combinativa con Oscar Díaz. En el minuto 9 el Novelda llegó por primera vez a la portería defendida por José Juan, con un disparo lejano de Gato que se marchó fuera. En el minuto 12 llegó el primer gol de mano de Oscar Díaz tras un disparo desde la frontal del área. Tras el gol hubo un despiste en la defensa visitante que aprovechó el alcoyano para forzar el saque de esquina. En el minuto 17 Acevedo tuvo otra ocasión con un disparo desde lejos que atrapó el portero. El Novelda se vino arriba con un disparo de Álvaro García que despejó Garcés y mandó a córner. Alvaro García el ex jugador blanquiazul se retiró lesionado del partido. En el minuto 37 llegó el segundo gol para los locales, Acevedo marca de cabeza tras un centro de Ruba. La segunda mitad empezó igual que la primera con los blanquiazules presionando igual que si hubieran ido 0-0. En los primeros diez minutos el Alcoyano tuvo la oportunidad de agrandar distancias con un disparo de Ruba. En el minuto 60 llegó el gol del Novelda, lo marcó Devesa en propia puerta tras no poder apartarse en un despeje de José Juan. Después del gol Vicente Parras hizo el primer cambio entra Juli, que volvía tras un mes en el dique seco, por Pau Franch. Juli entró con ganas de marcar y en la primera que tuvo disparó pero paró el portero visitante. En el minuto 72 Parras hacía el segundo cambio entraba Fran Machado por Acevedo. En el minuto 78 Juli tuvo una gran ocasión en un mano a mano que paró Franco. A un cuarto de hora del final Gato ponía el empate en el luminoso. El ex jugador blanquiazul no lo celebró. En el minuto 80 entró Pablo Carbonell por Navarro. En el 85 Fran Machado se lesionó en una carrera, él solo por lo que parece una rotura. Próximo partido el sábado a las 18:00 contra el Acero. Desde las 17:45 estaremos en directo en Radio Alcoy para contártelo en directo.