FÚTBOL El Alcoyano pide a la Virgen de los Lirios ayuda en el ascenso Jugadores, técnicos y presidente han visitado la iglesia de Santa Mauro para realizar la tradicional ofrenda de flores - Se ha leído la tradicional Oración del futbolista martes, 13 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano ha visitado a la patrona, la Virgen de los Lirios, para realizar la tradicional ofrenda de flores días antes de empezar la temporada. Jugadores, cuerpo técnico y directiva, con su presidente, Juan Serrano, al frente, han pedido ayuda para lograr el ascenso y volver cuanto antes a Segunda División B. Los capitanes, Navarro y Óscar Diaz, han hecho la ofrenda de flores y todos han leído la tradicional Oración del futbolistas. El CD Alcoyano ha estado acompañado por el alcalde, Antonio Francés, el concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, el director municipal de Deportes, Javi López, representantes de los partidos políticos con representación municipal y de las fuerzas de orden público. Mañana miércoles los blanquiazules tienen un quinto partido de pretemporada en el Clariano a las 20'30 horas el miércoles 14 ante el CD Ontinyent.