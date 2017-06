The examples populate this alert with dummy content

NUEVO DELEGADO El Alcoyano piensa en Vicente Soler Vicente Soler es la primera opción del Alcoyano para ocupar el puesto de delegado de equipo martes, 20 de junio de 2017 El Alcoyano piensa en Vicente Soler para ocupar el puesto de delegado de equipo. Soler tiene una dilatada experiencia en este cargo y en varias etapas suma cerca de 20 años en el Alcoyano. En el último equipo que hizo esta función fue en el Eldense. Soler hace siete temporadas que salió la última vez del club, su último partido fue el desgraciado partido ante el Cartagena con Bordalás en el banquillo. Vicente Soler llegó al Alcoyano en el año 1989 y se marchó en el 1992. Su siguiente etapa fue del 1994 hasta 2009. Coincidió con Toni Aparicio en su etapa con el Alcoyano, llegando a jugar el play off a Segunda B. El acuerdo podría hacerse oficial en los próximos días.