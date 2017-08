The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El alcoyano que corrió con Ángel Nieto Santiago Botella, ex piloto de motociclismo compartió pista con la leyenda de este deporte – En Radio Alcoy cuenta las experiencias vividas con Nieto sábado, 05 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/08/2017) “La velocidad es buena para aprender que hay que ir despacio”. Esa fue, y será, una de las citas recordadas de Ángel Nieto, leyenda del motociclismo español por haber ganado en 12+1 ocasiones el Campeonato del Mundo. Nieto ha fallecido a los 70 años tras un accidente de quad. Radio Alcoy ha hablado con el alcoyano Santiago Botella, socio fundador de la Escudería Pistón, actual presidente del Motoclub Alcoy, aficionado a este deporte y ex piloto que compartió pista con Ángel Nieto. Botella cuenta que se enteró del fallecimiento de Nieto por la radio. “Volvía de viaje y lo escuché en la radio. Me sentó muy mal. A Nieto se le recuerda como el que abrió el camino a todos los pilotos que en aquella época corríamos. Hasta que no apareció él, los triunfos costaban, mejor dicho, no había triunfos españoles. Había algún español que había hecho alguna prueba en el mundial, pero ganar un Campeonato del Mundo no”. Para Botella, Nieto marcó un antes y un después en la historia del motociclismo español. “Que Nieto ganase un mundial con una marca de moto española fue un hito, fue el que abrió el camino a los triunfos españoles en el motociclismo, eso hay que agradecérselo. Era el ídolo que todos admirábamos y que queríamos seguir”. El actual presidente del Motoclub Alcoy, se remonta a unos años atrás para recordar los inicios del motociclismo en España. “Éramos pocos los que corríamos el Campeonato de España, y el único que corría el Mundial era él, y después se sumó Ricardo Tormo. Éramos alrededor de 40 pilotos y nos convertimos en una familia, Nieto consiguió que a los pilotos se nos considerase”. Botella pudo compartir pista con Ángel Nieto. Fue en una prueba puntuable para el Campeonato de España, en el Jarama, en 1977. “Él participaba en el campeonato de España, porque le servía de pista de pruebas para probar las motos con las que corría el mundial. Él tenía una moto que corría más que todas las nuestras. Hay una foto de ese campeonato que aparece Nieto pasándome a mí, la anécdota está en que nos dobló a todos”. Botella ha contado en Radio Alcoy el lado más personal de Nieto. “Era muy afable, le gustaba gastar bromas, era una gran persona. Todos teníamos trato con él, pero marcaba un poco las distancias, era Campeón del Mundo”, ese hecho no quitó que “cuando necesitamos algo de él enseguida nos atendía”.