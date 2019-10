The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - PATERNA El Alcoyano quiere alargar la racha El Paterna quiere ser el primero en ganar al líder – El partido será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM en Radio Alcoy, App Ser o en esta misma web viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano buscará ante el Paterna alargar la buena racha de inicio de temporada. Los de Vicente Parras quieren seguir haciendo de El Collao un fortín y buscarán la septima victoria consecutiva, ya que consideran que su feudo tiene que ser inexpugnable, eso sí, no se fían de un rival que sin duda alguna quiere ser el primero en puntuar ante el líder. Para este partido la única baja será la de Juli, que con una microrrotura se perderá el encuentro ante el equipo valenciano. El resto de la plantilla está disponible, por lo que habrá cambios con respecto la última alineación. El Alcoyano se enfrenta a una semana de tres partidos, Paterna el domingo, Castellón el miércoles en Copa Federación y el sábado el Novelda otra vez en liga, por lo que el técnico tiene claro que habrá movimientos en todas las alineaciones. Su primer objetivo es ganar al Paterna, de reojo mira al Castellón, pero el once que pondrá el domingo será de garantías para tratar de que los puntos se queden en Alcoy. Moltó, Josué, Migue y otros jugadores que no están teniendo muchos minutos, tendrán que aprovechar estos partidos porque tendrán su oportunidad. El Paterna ya ha visitado El Collao en anteriores temporadas en partido oficial, la última vez que el equipo valenciano jugó en el Collao, perdió 6-0 ante un Alcoyano con Barrios o Paqui entre otros en aquel once inicial. El partido será dirigido por el colegiado Álvaro Rallo Estévez y se jugará el domingo a las 18.00 horas. Como siempre lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM en Radio Alcoy, App Cadena Ser o en esta misma web desde las 17.45 horas.