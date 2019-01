The examples populate this alert with dummy content

CONQUENSE – ALCOYANO El Alcoyano quiere año nuevo vida nueva El partido se jugará el sábado a las 15.30 horas en La Fuensanta. Lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM , App Ser o en esta misma web viernes, 04 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/01/2019) El Alcoyano quiere empezar el año ganando el primer partido de 2019 y que será el último de la primera vuelta. La visita a Cuenca llega marcada por la salida del goleador local Jairo al Castellón, el equipo de Óscar Cano pagó la clausula y uno de los jugadores más determinantes no está en el equipo castellano manchego. Vicente Mir tiene las bajas de Eldín, Braulio y Córcoles, mientras que no han viajado Nebil y Alberto por decisión técnica. Con dos sistemas en la mente viaja el técnico valenciano a Cuenca, aunque todo indica que jugará con tres centrales y dos carrileros que tan bien le está funcionando fuera de casa y que lleva en total una racha de cuatro partidos sin perder. No se esperan grandes cambios con respecto las últimas alineaciones, tan sólo dependerá del estado de los jugadores y de cómo estén desde su vuelta de vacaciones. El partido ante el Conquense será el primero de dos salidas consecutivas, ahora a Cuenca y la próxima semana a Barcelona al Mini Estadi del Barça B. Es fundamental para el Alcoyano puntuar en estas salidas antes de recibir al Atl. Baleares el 20 de enero en El Collao, que ye en casa es donde el equipo tiene el mayor déficit. El partido se jugará el sábado a las 15.30 horas en La Fuensanta. Lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM , App Ser o en esta misma web desde las 15.15 horas. El colegiado andaluz Ruíz Aguilera será el encargado de dirigir en encuentro.