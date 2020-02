El Alcoyano quiere certificar el play off cuanto antes

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/02/2020)

El Alcoyano viaja a Paterna para enfrentarse a un equipo que lleva buenos partidos, la última vez que jugó en el estadio Gerardo Salvador, empató ante el Intercity en la última jugada del partido igualando el choque que se puso 0-2, el empate final les dio mucha moral para ganar al Beniganim la semana pasada, no exento de sufrimiento, ya que el gol de la victoria llegó en el descuento de penalti y con varios jugadores de más por las expulsiones que sufrió el colista.

El domingo el Deportivo se enfrenta a una de las salidas más complicadas, no solo por la calidad del rival, si no por las características del terreno de juego, que no está en su mejor estado. A pesar de esto , el técnico del Alcoyano, Vicente Parras, no ha puesto ninguna excusa, ya que después de 25 partidos, “nos hemos encontrado campos de todo tipo y esto no será distinto, tendremos que adaptarnos lo más rápidamente posible” , aseguró.

El técnico esperará a última hora para decidir el once, aunque lo más probable es que se lleve a todos los jugadores, puesto que Juli y Pablo Carbonell ya entrenan con el grupo y serán duda para el partido. Palopa y Chato serán bajas seguras, aunque el central ya tiene el alta médica y ahora sólo falta ponerse a punto físicamente. No se esperan muchos cambios con respecto al último once inicial, aunque por lo menos un par de cambios sí que introducirá el técnico.

El encuentro será dirigido por el colegiado José Miguel Carballa Miñana. El partido será el domingo a las 12 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web desde las 11.45 horas.