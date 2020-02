The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - NOVELDA El Alcoyano quiere más El Novelda de Gato y Álvaro pondrán a prueba a su ex equipo – El partido será el domingo a las 17 horas en El Collao y lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 28 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/02/2020) El Alcoyano califica de “partido complicado” el encuentro que jugará el domingo ante el Novelda en El Collao. El conjunto de La Magdalena llega en su mejor momento con tres victorias consecutivas y con su primer objetivo conseguido. En su plantilla cuenta con dos ex jugadores del Alcoyano muy queridos como Gato y Álvaro García que tan buen rendimiento dieron en sus etapas como jugadores blanquiazules. Los de Parras volverán a El Collao después de gran sabor de boca que dejaron hace 15 días ante el Vilamarxant donde golearon 6-0 y la parroquia blanquiazul se marchó con un gran sabor de boca. El listón cada vez lo están dejando más alto ya que en casa el equipo muestra su mejor versión. Para el domingo el técnico local no podrá contar con Mikel Solís, Palopa y Chato, mientras que serán duda Jorge Moltó y Fran Machado. El resto de la plantilla está a su disposición incluyendo a Juli y Pablo Carbonell que sale de varias semanas de lesión. No se esperan muchos cambios con respecto a las últimas alineaciones, no habrá muchas sorpresas por parte del Alcoyano que espera un rival intenso, con presión alta que les exija mucho. El árbitro del partido será el colegiado alicantino Ángel Navarro Navarro. Comenzará el domingo a las 17 horas en El Collao y lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM, App Cadena Ser o en esta misma web desde las 16.45 horas.