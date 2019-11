The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - CREVILLENTE El Alcoyano quiere reencontrarse con la victoria Vicente Parras tiene cinco bajas para el choque – El encuentro lo podrán seguir en directo en el 1485 OM de Radio Alcoy, en la App de la Cadena Ser o en esta misma web el domingo desde las 16.45 horas viernes, 15 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/11/2019) Después de dos empates consecutivos pero con buenas sensaciones, el alcoyano quiere volver al camino de la victoria ante un Crevillente venido de menos a más y que en sus filas encontramos a tres ex jugadores del Deportivo con Kike Tortosa, Kilian Morante o el ex capitán Tomás Ruso. Los alicantinos quieren ser el primer equipo en ganar un Alcoyano que llega a este partido con las bajas por lesión de Garcés, Pau Franch, Pablo Carbonell y Palopa, a los que se une Ruba por sanción. Esta circunstancia obliga a Vicente Parras a tener que modificar la alineación inicial y habrá algún cambio seguro con respecto los que jugaron en Xátiva. Esto no será excusa para el técnico y explica que confía en todo la plantilla y los que jueguen son de garantía suficiente para tratar de ganar el partido, además explica que los jóvenes jugadores que tiene la plantilla está tratando de encontrarles minutos porque considera que es muy importante que todos estén motivados. El Partido será dirigido por el colegiado Manuel Gordillo Escamilla. El encuentro lo podrán seguir en directo en el 1485 OM de Radio Alcoy, en la App de la Cadena Ser o en esta misma web el domingo desde las 16.45 horas desde El Collao.