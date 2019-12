The examples populate this alert with dummy content

ILICITANO - ALCOYANO El Alcoyano quiere terminar el año invicto El Deportivo quiere terminar el año sin perder – El partido será el domingo a las 11 horas en Cox, con entrada libre – el choque lo contaremos únicamente por esta misma web y App SER por la coincidencia del sorteo de la Lotería de Navidad viernes, 20 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/12/2019) El domingo el Alcoyano despedirá el año en Cox ante el Ilicitano. El equipo de Parras quiere terminar el año invicto y ese es el objetivo. Un alcoyano que recupera jugadores y que prácticamente estarán todos disponibles. No se esperan muchos cambios con respecto las últimas alineaciones ante un filia, venido a más y que en el último partido como local le ganó al Intercity en el mismo campo donde jugará ante el Alcoyano, el San Fernando de Cox. El filia franjiverde llega con el ex jugar Sergio Pelegrín como técnico y haciendo de un equipo joven muy dificl de batir. A lo largo de la primera vuelta han estado por la zona alta y ahora se encuentra en la séptima posición, es uno de los equipos que menos goles marca de la zona alta, pero muy bien rentabilizados. El árbitro del partido será Pablo Pérez Alcocer y se jugará el domingo a las 11 horas en el polideportivo de San Fernando de Cox con entrada gratuita. Por la coincidencia con el sorteo de la lotería de Navidad, esta semana y de forma excepcional, retransmitiremos el partido únicamente por esta misma página web y por la APP de la cadena Ser. Para escuchar el partido: http://www.radioalcoy.com/Home/PlayerOnline