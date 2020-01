The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - INTERCITY El Alcoyano quiere una primera vuelta invicto El Intercity quiere romper la imbatibilidad del Alcoyano – El partido se jugará el sábado a las 16.30 h, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 om, app Ser o en esta misma web viernes, 03 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La teoría es que Alcoyano e Intercity luchen por ser campeones de liga con el permiso de equipos llamados a estar arriba como Alzira, Saguntino, Villarreal C, Eldense o Atzeneta, que junto a un ramillete de equipos como Roda Novelda, Olimpic o Crevillente entre otros, lucharían por estar entre los cuatro primeros. La práctica es que el calendario ha deparado que la última jornada sea entre dos candidatos al título, en esta primera vuelta, todo acabará pase lo que pase con un alcoyano muy superior al resto. Si gana el Alcoyano dejará a un rival directo a 13 puntos, el empate lo dejaría todo como está y la victoria del equipo de San Juan recortaría tres puntos que aún así serían 7 de ventaja para los de Parras. Por tanto, estamos ante un auténtico partidazo. Los equipos que lo darán todo, unos porque en El Collao quieren ser invencibles y otros para tratar de recortar y seguir soñando con alcanzar a los blanquiazules. el Intercity llega en una gran momento, igual que el Alcoyano. Parras podrá contar con toda la plantilla salvo Chato, así que podrá un once de gala ante uno de los mejores equipos y plantillas de la categoría. No habrá muchos cambios con respecto las últimas alineaciones ya que además podrá contar con Pablo Carbonell y Garcés. Pau Franch ya está para jugar en caso de considerarlo oportuno. El partido será dirigido por el colegiado Fransesc Bañó Solera, que será la primera vez que dirige al Alcoyano a sus 31 años. El encuentro se jugará el sábado a las 16.30 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 om, app Ser o en esta misma web a partir de las 16.15 horas.