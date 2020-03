The examples populate this alert with dummy content

ACERO - ALCOYANO El Alcoyano recela de un Acero en apuros El líder visita El Fornas con el rival en puestos de descenso – El partido será el sábado a las 17 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy a través del 1485 de OM, App Ser o en esta misma página web viernes, 06 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/03/2020) Acero y Alcoyano abren la jornada en el grupo VI de Tercera División con el partido que se diputará en El Fornas el sábado a las 17 horas. Los locales están en puestos de descenso y a pesar de la inesperada derrota del pasado fin de semana en Beniganim, la mejoría en su juego, sobre todo en casa es notable. La delicada situación del Acero, puede ser un arma de doble filo para los del Parras, ya que por una parte necesitan imperiosamente la victoria para trata de alejarse de los puestos peligrosos. Por parte blanquiazul, el técnico ilicitano no podrá contar con Palopa, Chato, que aunque van mejorando todavía no están para participar, Fran Machado será baja por la lesión de la semana pasada ante el Novelda y también se lo perderá un hombre que tenía muchas ganas de jugar este partido como Mikel Sol´s, que es natural del Puerto de Sagunto y se sus inicios como jugador de fútbol fueron con el centenario equipo del Acero. Además su hermano, Aitor Solís, es el director deportivo del conjunto valenciano y les unen muchos alicientes a este partido que se perderá el defensa del Deportivo. Las circunstancias del terreno de juego harán que podamos ver uno o dos cambios como mucho respecto al once inicial del pasado domingo, pero no se espera ninguna revolución en el once a pesar de la ventaja que el Alcoyano tiene respecto a sus perseguidores. El partido será dirigido por el colegiado Jose Martinez Vilches. Un encuentro que se jugará el sábado a las 17 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy a través del 1485 de OM, App Ser (Radio Alcoy) o en esta misma página web desde las 16.45 horas.