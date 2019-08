The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano refuerza su defensa El CD Alcoyano ha oficializado el fichaje de Rubén Garcés para la zaga blanquiazul viernes, 02 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Rubén Garcés procedente del Ejea, equipo de Segunda División B, donde jugó la mitad de la temporada pasada, se incorpora al CD Alcoyano. También ha jugado en el CD Toledo, SD Huesca, Cf La Nucía y en el Arandina. Garcés es diestro y juega de central aunque también puede jugar de lateral derecho, por lo que aportará polivalencia en la defensa alcoyanista. Rubén Garcés se incorporará a los entrenamientos el próximo lunes 5 de agosto.