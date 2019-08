The examples populate this alert with dummy content

BENIGANIM 1-3 ALCOYANO El Alcoyano remonta y consigue sus primeros tres puntos de esta temporada El Alcoyano se impone 1-3 al UD Benigànim - goles de Dos Santos para los locales y Acevedo, Oscar Díaz y Jony Ñiguez para los blanquiazules domingo, 25 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano disputó el primer partido oficial de la temporada ante el UD Benigànim y lo hizo con victoria tras remontar el gol del equipo valenciano. En la primera jugada del partido el conjunto local conseguía adelantarse en el marcador tras una jugada por banda izquierda que la zaga alcoyanista no despejó, Dos Santos aprovechó el error para adelantar al equipo local. La reacción después del gol del CD Alcoyano fue muy buena, el equipo visitante se volcó en ataque, especialmente, por la banda derecha con un Ruba que no paro de centrar y que fue un incordio para la defensa local durante todo el partido. En el min 31 marcaba Acevedo para que el CD Alcoyano empatara el partido en un disparo desde fuera del área y antes del descanso en el min.43 Oscar Díaz remataba un centro de Ruba para hacer el segundo del conjunto de Vicente Parras. Nada más empezar la segunda parte gol anulado para el Alcoyano otra jugada de Ruba que remataba también Oscar Díaz pero que no subió al marcador por falta del delantero. En el Min.59 Vicente Parras hacía el primer cambio salía el capitán Navarro y entraba Raúl González, tan solo cinco minutos después hacía también el segundo, saliendo, esta vez, Acevedo para dar paso a Diakité. Más ocasiones llegaron para la entidad alcoyanista, un activo Oscar Díaz mandaba el balón al travesaño en un lanzamiento de falta directa. El tercer cambio para los visitantes llegó en el Min.85 entró Xato por Fran Machado y tras el cambio Jony Ñiguez se encargo de poner el 1-3 definitivo tras un rechace del portero. Primera victoria para el equipo entrenado por Vicente Parras que ya piensa en el próximo partido el domingo a las 19:00 en El Collao ante Recambios Colón