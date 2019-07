The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano rompe el hielo en Elda El nuevo proyecto del Club deportivo Alcoyano, encabezado por Vicente Parras, tendrá hoy su primera prueba, tras quince días de entrenamientos, ante un equipo de inferior categoría, el Elitei Project Elda. miércoles, 31 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Este partido será para los eldenses el primer partido, después de su fundación el pasado 1 de julio, el Elitei Project nace de una fusión entre el Idella de Elda y el Elda Industrial. El entrenador blanquiazul no podrá contar con Navarro, Aracil ni con Moltó. Los tres arrastran distintas molestias musculares que les impiden disputar el partido con normalidad. Ante esto, al director técnico se le abre un gran dilema, dado que Navarro y Chato son los únicos que habitualmente juegan en la zona central de la defensa. Josué puede ser la alternativa para el puesto de central, ya que, en alguna ocasión ha jugado en la parte de atrás del equipo. El partido se disputará este martes 31 de julio, en el Estadio Pepico Amat de Elda a las 20:30. La entrada es gratuita para todos.