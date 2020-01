The examples populate this alert with dummy content

ATCO. SAGUNTINO 0-1 CD ALCOYANO El Alcoyano rompe su récord histórico Partido sobrio del Alcoyano tanto en ataque como en defensa que sirvió para romper el récord histórico de partidos sin perder – Atco. Saguntino 0-1 Alcoyano - marcó Pau Franch domingo, 26 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El partido empezó muy parecido a cómo empezó el de la semana pasada, aunque fue el Alcoyano quien tuvo la primera oportunidad con un disparo de Mikel Solís que se marchó fuera por poco. En el minuto 21 José Juan hizo la parada de la jornada, salvando lo que parecía un gol casi seguro del equipo local. En el minuto 31 Raúl González cometió penalti sobre un futbolista rojillo que la jugada fue anulada por fuera de juego. A partir de esta jugada los blanquiazules despertaron y disfrutaron de grandes ocasiones de ataque como la que tuvo Acevedo que se marchó fuera por poco. En el minuto 43 el Alcoyano se adelantaba en el marcador por medio de Pau Franch tras un centro de Ruba, la primera vez que veíamos a Ruba en todo el partido y fue para dar un decima asistencia está temporada. Los primeros minutos de la segunda mitad volvieron a ser de los locales, aunque la primera ocasión fue para el Alcoyano, en un disparo desde fuera del área de Acevedo que paró Marcano, portero del Saguntino. Al siguiente minuto los rojillos tuvieron una gran ocasión pero se toparon con un muro llamado José Juan. Después de la jugada Vicente Parras hacía el primera movimiento entraba Josué por Diakité, que tenía una amarilla. En el minuto 55 Pau tuvo otra oportunidad para agrandar las distancias tras otro centro del de Aranda de Duero pero que se marchó fuera. En el minuto 67 el Saguntino tuvo una gran oportunidad tras un saque de esquina que se marchó fuera. En el minuto 70 el Alcoyano hizo el segundo cambio, entraba Moltó por Peiró. Tras el cambio los blanquiazules tuvieron otra oportunidad más, esta vez de manó de Peiró pero el canterano se topó con Marcano. En el descuento el equipo local se volvió a topar con José Juan. Próximo partido el Domingo a las 17:00 en El Collao contra el Atzeneta. El equipo entrenado por David Albelda llega en racha tras golear al Intercity y al Benigànim