EJEA 2-1 ALCOYANO El Alcoyano se complica la vida Los blanquiazules pierden ante el Ejea de los Caballeros 2-1 y no consiguen generar peligro para tratar de remontar el marcador domingo, 28 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano es colista del Grupo III de la Segunda B. Los blanquiazules están obligados a ganar los tres partidos restantes si quieren conservar la categoría. La derrota ante el Ejea por 2-0 complica todavía más la situación del equipo de Mario Barrera que pretendía depender de sí mismo en la recta final de liga y no va a poder ser así. Anaba ha firmado la ocasión más clara del Alcoyano en el minuto 24 de partido con un tiro cruzado que se ha marchado fuera. El Ejea ha contrarrestado la jugada del blanquiazul con una ocasión de De Mesa, y posteriormente con dos goles en apenas 3 minutos. El primero ha llegado en el 40 con un tanto de Lucho tras una previa parada de Bañuz. Óscar Díaz ha perdido el balón en la frontal del área del equipo local, un error bien aprovechado por Ramón que en una carrera de 60 metros se ha deshecho de sus rivales y ha subido el 2-0 al marcador. La eficacia del Ejea ha superado a las nulas ocasiones de peligro y de tiros entre los tres palos por parte del Alcoyano, que ha sido uno solo y se ha convertido en gol de Antonio Pino en el minuto 87. Durante toda la segunda parte los blanquiazules no han conseguido generar peligro, ni siquiera con la apuesta de Barrera de sacar jugadores ofensivos y jugársela en defensa. Once titular: Bañuz; Foyemen, Primi, Navarro, Hermosa, Omgba, Anaba, De Lerma, Lino, Óscar Díaz y Rubio. Banquillo: Ortega (PS), Tomás Ruso, Reyna, Pino y Vicente La próxima jornada se disputará el viernes 3 de mayo a las 16’30 horas en El Collao ante el Sabadell.