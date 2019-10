The examples populate this alert with dummy content

COPA FEDERACIÓN El Alcoyano se defiende de la reclamación presentada por el Castellón El CD Alcoyano ha presentado a primera hora de este lunes ante la Jueza de Competición de la RFEF sus alegaciones lunes, 14 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Deportivo emite un comunicado sobre las alegaciones que presenta ante la impugnación del Castellón. "El CD Alcoyano ha presentado a primera hora de este lunes ante la Jueza de Competición de la RFEF sus alegaciones y pruebas en relación a la reclamación de alineación indebida presentada por el Castellón por la intervención de Juanma Acevedo en el encuentro de dieciseisavos de final de Copa Federación, en el que el cuadro blanquiazul eliminó a los albinegros en la tanda de penaltis. La reclamación del Castellón se basa en que Acevedo estaba sancionado por arrastrar un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones tras las semifinales de la Copa Federación de la temporada 2018/2019 cuando Acevedo era jugador del Yugo de Socuéllamos; un asunto que guarda un claro paralelismo con el caso de Cheryshev, que le costó la eliminación de la Copa del Rey al Real Madrid en la temporada 2014/2015. Sin embargo, el Consejo de Administración del Alcoyano se muestra confiado en que este asunto tenga un desenlace favorable para sus intereses por las pruebas que ha aportado. Cuando un futbolista pasa de una federación territorial a otra, el reglamento federativo obliga a tramitar una solicitud de habilitación, trámite que el Alcoyano cumplió obteniendo un certificado de la Federación de Castilla La Mancha a favor de la Federación Valenciana emitido dentro del sistema informático Fénix de la RFEF. En dicho certificado se recoge de manera literal y expresa que Acevedo no tenía sanciones pendientes a 1 de agosto de 2019. Un error federativo claro que en este caso juega un papel trascendente para la resolución del caso de manera favorable a los intereses del Alcoyano. “El certificado de habilitación federativa de Acevedo expresa que el jugador no tiene sanciones pendientes” Son varios los precedentes en que un acto erróneo de la organización federativa, que lleva a un club a confiar y alinear a un jugador, se considera una causa eximente de responsabilidad e impide que dicho club pueda ser sancionado. Uno de los más célebres precedentes, fue el de la alineación de Kiko Femenía en un Hércules – Cádiz de finales de la temporada 2007/2008, que condenó al club gaditano al descenso a Segunda B, a pesar de la reclamación presentada por éste ya que Femenía no reunía los requisitos para haber podido ser inscrito. El visado que, por error, la LFP otorgó a su licencia fue el elemento que sirvió para apreciar que la conducta del Hércules estaba amparada por los principios de buena fe y confianza legítima y los actos propios de la organización federativa, lo que excluía que pudiera sancionarse al club alicantino por alineación indebida. Eso fue lo que resolvió el Comité Español de Disciplina Deportiva, que, precisamente, estaba integrado, entre otros miembros, por la Jueza de Competición de la RFEF que ahora ha de resolver este asunto. “La Jueza de Competición ya aplicó a favor del Hércules la doctrina invocada por el Alcoyano cuando era miembro del Comité Español de Disciplina Deportiva”. El Alcoyano confía en que se aplique la misma doctrina en su caso, ya que actuó en la forma orientada por ese certificado de habilitación en el que constaba que Acevedo no tenía sanciones pendientes. Se da, además, la circunstancia de que el jugador no fue informado por escrito por su anterior club de las sanciones que tenía pendientes, algo que el reglamento sólo obliga a hacer cuando a un jugador se le concede la carta de libertad pero no cuando simplemente concluye su compromiso por haber finalizado el plazo, que es lo que sucedió en el caso de Acevedo, habiendo también el club blanquiazul aportado prueba en este sentido. Por todo ello, desde el Alcoyano se muestran optimistas en que las circunstancias aludidas les permitan no perder en los despachos lo que tan exitosamente lograron en el terreno de juego y poder medirse al Jove este miércoles en la siguiente ronda".