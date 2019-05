The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1-1 CONQUENSE El Alcoyano se hace el harakiri Los blanquiazules empatan en el Collao y tendrán que jugar el Play-Out de descenso - Mañana se conocerá el rival del Deportivo tras el sorteo domingo, 19 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El partido comenzaba una hora antes cuando varios aficionados de los locales recibían la llegada de los blanquiazules al Estadio, una vez la hora del partido un estadio lleno, con la mejor entrada de la temporada, animaban a los futbolistas. En los primeros compases del partido el Alcoyano ha tenido las primeras ocasiones de mano de hermosa y de Vicente pero ha sido Rubio, en el minuto 12, quien ha adelantado a los locales y quien ha aprovechado un gran pase de Lino. Después del gol, el Alcoyano se relajó y llegó la primera ocasión del Conquense que tiró al palo. Hasta el descanso, durante toda la primera parte el Alcoyano ha gozado de varias ocasiones que no ha llegado a concretar, estas han venido de mano de Braulio y de Lino después de un gran centro de Vicente. Tras el descanso el Alcoyano ha sufrido una relajación excesiva y en el minuto 59 una mano salvadora de Bañuz evitaba el gol de los manchegos. El entrenador local reaccionaba dando paso a Omgba por Vicente, así parecía que el equipo local reaccionaba con una ocasión de Anaba y un mano a mano de Lino que erró el delantero y ha sido en el 89 cuando el Conquense ha puesto el empate en el luminoso, que junto con el gol del Castellón en su partido nos enviaba a jugar la promoción de descenso. Mañana, lunes se celebra el sorteo donde se decidirá el rival de Alcoyano para intentar mantenerse en la categoría. Jumilla, Celta B y Real Unión de Irún son los posibles equipos a los que el Alcoyano tendrá que ganar para permanecer un año más en la categoría de bronce del fútbol español. Once titular: Bañuz; Fomeyem, Hermosa, Barreda, Anaba, Navarro, De Lerma, Vicente, Lino, Braulio y Rubio. Banquillo: Javi Ortega (PS), Tomás Ruso, Omgba, Eldin, Pino, Óscar Díaz y Córcoles.