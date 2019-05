The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN DE DESCENSO El Alcoyano se la jugará ante el Celta de Vigo B El equipo gallego será el rival del Alcoyano, el partido de ida será en Vigo, la vuelta en Alcoy lunes, 20 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La pifia del Alcoyano ante el Conquense ha derivado en la lucha por la permanencia ante el Celta de Vigo B. Los de Barrera jugarán el partido de ida en Vigo y la vuelta en El Collao. El equipo que supere la eliminatoria se quedará en Segunda B y el perdedor irá directo a Tercera División. El rival, el Celta de Vigo B, del grupo I de Segunda B, perdió el último partido ante el Salmantino en casa por 1-2 y le condenó a jugar el play off de descenso, el club vigués tenía opciones de salvación directa pero la remontada del equipo salmantino dejó el peor escenario para el filial del Celta de Vigo, hasta seis equipos estaban implicados en la pelea. Habitualmente juega en el Campo Municipal de Barreiro , aunque no se descarta que juegue en Balaidos. Este emparejamiento es además el más lejano que le podía tocar al Alcoyano, ya que la distancia entre Alcoy y Vigo es poco más de 1000 km. Su entrenador es Rubén Albés, que ya eliminó al Alcoyano en una eliminatoria de Copa Federación cuando entrenaba al Novelda. El Celta B, ha terminado la liga con 46 puntos, 12 partidos ganados, 10 empates y 16 derrotas, ha marcado 45 goles y ha encajado 48.