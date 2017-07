The examples populate this alert with dummy content

TROFEO CIUDAD DE ALCOY El Alcoyano se medirá ante el Real Murcia La presentación del Alcoyano será el 5 de agosto, después ( 20.30 horas ) el partido ante uno de los mejores equipos de Segunda B jueves, 20 de julio de 2017 Alcoyano - Real Murcia. Ese será el partido del Trofeo Ciudad de Alcoy en su 39 edición. El club blanquiazul jugará ante uno de los mejores equipos de Segunda B y candidato al ascenso a Segunda División. El 5 de agosto es la fecha elegida para la presentación del Alcoyano, y despúes se jugará el partido sobre las 20.30 horas , todo en El Collao. Los socios entrarán gratis y el precio único para el público en general será de 5 y 10 euros.