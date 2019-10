The examples populate this alert with dummy content

COPA FEDERACIÓN El Alcoyano seguirá recurriendo Aunque sabe que en principio no servirá para lo deportivo, el club cree que tiene la razón - Mostramos el certificado que recibió el Alcoyano donde demuestra que Acevedo no tenía sanción alguna martes, 15 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano cree tener la razón y por ese motivo interpondrá un nuevo recurso sabiendo que en principio sólo servirá para lo administrativo y no para lo deportivo. Radio Alcoy ha podido acceder el certificado de habilitación número SH40701 que es el que confirma que Juanma Acevedo no tiene sanciones pendientes. El club lamenta la decisión sobre todo por la afición y ahora se centra en la liga donde se mantiene intratable.