The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El Alcoyano suma una nueva victoria en pretemporada con la meta a cero Se ha impuesto en el Clariano ante el CD Ontinyent por 0 goles a 3 con tantos de Navarro, Óscar Díaz y Pau Franch jueves, 15 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano se ha impuesto en un nuevo partido de pretemporada dejando la portería a cero. Lo ha hecho en esta ocasión en El Clariano ante el CD Ontinyent con tantos del capitán Navarro en el minuto 24, del segundo capitán, Óscar Díaz en el 46 y del delantero Pau Franch en el 86, ya en el tramo final del encuentro. El primer gol llegó en otro balón parado en este caso en una falta lateral botada por Pablo Carbonell, el segundo nada más empezar la segunda parte a puerta vacía tras una jugada de Ruba y el tercero casi al final tras un rechace del portero. Vicente Parras puso de inicio a Palopa, Devesa, Rubén Garcés, Navarro, Pablo Carbonell, Jony, Migue Aracil, Antón, Méndez, José y Peiró. También jugaron Ruba, Acevedo, Fran Machado, Óscar Díaz, Pau Franch, Morgado, Raúl González y Chato. De este modo ya solo resta un partido de pretemporada que afrontar. Será el sábado 16 en el campo del Collao ante el Castellón en lo que será la presentación de la plantilla 2019-20 ante su afición y la disputa del Trofeo Ciudad de Alcoy en su 41 edición. La presentación se iniciará a las 19,30 horas y una hora más tarde empezará el encuentro. Los socios tienen acceso gratuito. A falta de este último choque, los blanquiazules han logrado cuatro victorias en pretemporada, 0-2 en Elda, 1-2 en Silla, 0-2 en Torrellano y 0-3 en Ontinyent, por una derrota en el derbi en la Llometa por 2-0 frente al Muro CF.