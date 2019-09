The examples populate this alert with dummy content

Villamarxant CF 1-2 CD Alcoyano El Alcoyano suma y sigue El Alcoyano consigue seis victorias consecutivas por primera vez en su historia tras ganar al Villamarxant 1-2 – marcó Adri para los locales y Pau Franch y Juli para los visitantes. sábado, 28 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano salió muy enchufado de los vestuarios y en el primer cuarto de hora ya llevaba 3 córners y alguna ocasión clara que los blanquiazules no llegaron a concretar, pero la primera gran ocasión vino de parte de los locales a la contra pero que, el meta blanquiazul, Jose Juan, paró y evitó el primer gol del partido. Después de esta gran ocasión llegó el primer gol de los visitantes, Pau Franch marcaba tras el gran centro de Acevedo. Posteriormente el CD Alcoyano controló el partido aunque puso una marcha menos, lo que provocó que el Villamarxant CF adelantara líneas. En una contra, en el que la defensa blanquiazul no estuvo bien, el equipo local empató el partido. Dos minutos les duró la alegría a los colistas del grupo, Juli volvía a marcar con la camiseta alcoyanista tras una jugada de Ruba. La segunda mitad empezó casi igual que la primera con posesión blanquiazul y el Villamarxant CF ordenado atrás esperando una contra. El equipo local poco a poco se fue agrandando en el partido pero tampoco creó ninguna gran ocasión. El CD Alcoyano tuvo posibilidades de poner más distancia en el marcador. Primero tras una contra de libro en el que un defensa del equipo valenciano despejó el pase de la muerte de Ruba. Después Oscar Díaz tuvo una gran ocasión pero el portero atajó correctamente el balón. Y por último un disparo de Ruba de fuera del área que el portero paró en dos tiempos. Oscar Díaz, Raúl González y Fran Machado entraron al campo para dar descanso a Juli, Chato y Pau Franch respectivamente. Nueva victoria para los de Vicente Parras que ya suman seis victorias consecutivas para aumentar la diferencia en la clasificación respecto al segundo clasificado. Próximo partido el Domingo a las 18:00 en el Campo Municipal El Collao ante el Paterna CF.